Thomas Stipsits als Dritter im Bunde in Krems

Am Pfingstwochenende geht das Festival am Steinertor, der ehemalige „Kremser Musikfrühling“, über die Bühne und lockt zahlreiche Besucher nach Krems. Vor der idyllischen Kulisse des Kremser Wahrzeichens, dem Steinertor, begrüßt Veranstalter Othmar Seidl hochkarätige Acts. Am Samstag, 27. Mai gastieren Pizzera & Jaus auf der Open-Air-Bühne. Bereits seit Wochen ist das Konzert restlos ausverkauft. Am Pfingstsonntag, 28. Mai performen die Sportfreunde Stiller ihre größten Hits.