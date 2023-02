So lebt, trainiert und tickt Doppelchamp Lamparter

Johannes Lamparter ist mit 20 Jahren zweifacher Weltmeister und mischt im Gesamtweltcup ganz vorne mit. Doch wer ist der junge Tiroler, was reizt ihn an seiner Sportart und was ist sein Erfolgsrezept? Wir begleiten Johannes eine Saison lang, erleben ihn privat, erfahren was ihn antreibt und sind ganz nah dran, wenn er seine Heimrennen in Österreich bestreite