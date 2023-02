Kritik von Mourinho lässt die Salzburger kalt

„Nicht hinten reinstellen“

Aus der Ruhe bringen lässt sich der 21-Jährige auch durch die Aussagen von Roma-Coach José Mourinho nicht. Der Portugiese hatte behauptet, dass Salzburg in der Liga kaum gefordert sei und dadurch einen Vorteil habe. „Ich habe es in den Medien mitbekommen, aber das irritiert mich nicht. Das ist mir relativ egal“, bleibt Seiwald cool. Er hat keine Lust auf Psychospiele, weiß dafür, was es braucht, um in der Ewigen Stadt erfolgreich zu sein: „Es kommt auf uns an. Wir wollen weiterkommen und im besten Fall sogar die Partie gewinnen. Die Roma wird mit voller Power spielen und aktiver sein. Gegen den Ball brauchen wir viel Intensität.“