Liebherr-Hausgeräte im Truck auf Österreich-Tour!

99 Tage „on the Road“

Bei seiner Europa-Tour wird der Truck ab 24. Februar in insgesamt 36 Städten zu bestaunen sein. Nach 99 Tagen und zahlreichen Stopps in Deutschland, Österreich, Slowenien, Ungarn, Tschechien und der Slowakei erreicht der Liebherr-Truck am 5. Juni in Breslau, Polen seine Endstation.