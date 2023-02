US-Präsident in Kiew ++ „Schießplatz“ Pazifik

US-Präsident Joe Biden hat am Montag überraschend die Ukraine besucht. Und: Nordkorea hat im letzten Jahr an die 50 Raketen getestet und scheint aktuell entschlossen, dieses Tempo halten zu wollen. Nun meldet sich auch die Schwester von Machthaber Kim Jong Un zu Wort und erklärte den Pazifik zum "Schießplatz“. Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone-News am Montag, den 20. Februar, mit Stefana Madjarov.