In Ebensee flogen heute wieder die Fetzen

Kaiserwetter, milde Temperaturen und gute Laune: Noch bunter, noch lustiger, noch uriger fand der traditionelle Fetzenzug am Rosenmontag in Ebensee statt. Wer nicht weiß, warum die Fetzen so heißen: Die Teilnehmer kleiden sich in alte Frauengewänder, an die Lumpen genäht wurden. Sie tragen einen Fetzenhut und eine kunstvoll geschnitzte Holzmaske. Ein wesentliches Element des Fetzenzuges ist das „Austadeln“ der Zuschauer – dabei wird teilweise den Schaulustigen ganz schön kräftig die Meinung gesagt.