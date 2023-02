„Speckgürtel“ werden immer weiter geschnallt

Blau-gelbe Bundeshauptstadt hat ebenfalls stark zugelegt

Auch in den großen Städten bilanziert man hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung positiv – mit elf Prozent Zunahme sticht hier besonders die Landeshauptstadt St. Pölten in der langjährigen Statistik hervor. Selbst im Vergleich zum Vorjahr stieg die Einwohnerzahl um 2,3 Prozent an und hält jetzt bei 57.600 Bewohnern. Der 10-Jahres-Wert wird jedoch von Wiener Neustadt übertroffen, wo in den vergangenen zehn Jahren ein Bevölkerungsplus von nahezu 15 Prozent erzielt worden ist.