Luka Brajkovic freut sich schon auf die Hymne

Im Männer-Basketball ist Luka Brajkovic nach seinem College-Abschluss schon länger angekommen, nun steht Vorarlbergs bester Korbjäger vor seinem Debüt im Männer-Nationalteam. „Ehrlich gesagt bin ich schon ein wenig aufgeregt. Es ist der Traum eines jeden Spielers, sein Land zu repräsentieren“, kann es der Feldkircher kaum erwarten. Die Gegner für seinen Premieren-Doppelpack sind nicht von schlechten Eltern: Am Donnerstag gastiert die ÖBV-Auswahl in Polen, am Sonntag muss man sich in der „Hölle von Split“ dem Kapazunder Kroatien stellen.