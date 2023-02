Karas: „Geht darum, dass man füreinander da ist“

In der Hofburg wurde ganz nach dem Motto „La Dolce Vita“ am diesjährigen Juristenball das Leben gefeiert. Nicht nur Juristen und Künstler, sondern auch hochrangige Politiker wie Othmar Karas oder Alma Zadic begeisterten am Parkett. Auf die Frage, wie man das Leben feiern sollte und worauf es wirklich ankommt, gab es spannende Antworten.