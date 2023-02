Sorgen in Gmunden nach Ammoniak-Austritt

18 Siege in 22 Spielen, dazu der Supercupsieg und der Cup-Triumph! Doch abseits des sportlichen Erfolgs bereitet den Swans-Funktionären die an den Raiffeisen Sportpark angrenzende Eishalle Probleme. In dieser ist nämlich Ammoniak ins Heiz- bzw. Wassersystem gelangt! Da die Hallen zusammenhängen, ist auch die Swans-Festung betroffen. „Das Ammoniak ist jetzt nicht bedrohlich, aber das Problem ist, dass es Metall angreift. Jetzt muss man schnell handeln, damit es nicht die alten Rohre putzt“, zittern Finanzboss Harald Stelzer & Co. vor einem Wasserschaden in der über 40 Jahre alten Halle.