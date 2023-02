Tom Sizemore kämpft nach Hirnaneurysma um Leben

Skandale prägten Sizemores Karriere

Sizemore gilt als brillanter Schauspieler, der aber wegen ständiger Skandale nie in die A-Liste aufsteigen konnte. Immer wieder geriet er in den letzten Jahrzehnten mit dem Gesetz in Konflikt. Unter anderem wurde er wegen Trunkenheit am Steuer, häuslicher Gewalt und Drogenbesitzes verhaftet.