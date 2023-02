Darmstadt festigt mit ÖFB-Duo Tabellenführung

Darmstadt darf als Spitzenreiter weiter vom Aufstieg in die Bundesliga träumen. Die „Lilien“ liegen nach 21 Runden vorübergehend sieben Punkte vor dem ersten Verfolger Hamburger SV, der ein Spiel weniger ausgetragen hat. Der derzeit drittplatzierte SC Paderborn hat zehn Punkte Rückstand, der 1. FC Heidenheim als Vierter ist so wie der HSV noch am Sonntag im Einsatz und liegt derzeit elf Zähler zurück.