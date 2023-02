Rom-Fans beklagen nach Spitzenspiel Polizeigewalt

Video zeigt offenbar Festnahmen

Am Ende soll Monaci, der am Spielabend auf Krücken unterwegs war, im Krankenhaus gelandet sein. Sein Sohn wurde angeblich mehrere Stunden auf einer Polizeiinspektion festgehalten. Auf einem Video, das Fans des AS-Roma veröffentlicht haben, sieht man wie die Polizei zwei Personen am Boden fixiert. Dass es sich bei den Betroffenen um Monaci und seinen Sohn handelt, ist anzunehmen. In 40 Jahren als Fan habe er etwas Derartiges nicht erlebt, meint der Fan. Laut dem Anwalt Lorenzo Contucci hat der Italiener bereits eine Salzburger Anwaltskanzlei beauftragt, gegen die Polizei vorzugehen. Denkbar wäre etwa eine Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht.