„Das Aus in der Gaißau tut sehr weh“

Den letzten Feinschliff holte sich die Olympia-Teilnehmerin von 2022 in Obertauern. Genauer gesagt am Seekareck unter dem Lift. „Das Gelände eignet sich gut und der Aufwand ist nicht groß“, erklärte die Freestylerin aus Krispl-Gaißau. Was sie dafür schmerzt, ist das Aus ihres „Wohnzimmers“. „Ich habe dort sehr oft trainiert. Wenn dann so eine Möglichkeit wegfällt, tut das sehr weh“, ist Ramsauer ehrlich. Noch dazu fanden in dem kleinen Skigebiet die einzigen Buckelpisten-Bewerbe auf Europacup-Ebene in Österreich statt. Ein Hotspot, der in Hintertux (T) seit dem Herbst neu aufgebaut wird.