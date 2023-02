Bettelei mit Hunden sorgt für Aufregung

In Salzburg bereits verboten

Maggie Entenfellner, Leiterin der „Krone“-Tierecke, stellt sich auch klar hinter jene Vierbeiner, „die als Mittel zum Zweck missbraucht werden“. In Salzburg sei diese Form des Bettelns bereits verboten, „in Wien steht man kurz davor“. Unserer Tierexpertin ist eine Unterscheidung ganz wichtig: „Jene zwischen Obdachlosen oder Bettlern, die tatsächlich mit ihrem eigenen Hund unterwegs sind. Da ist es meist so, dass sie sich rührend um ihr Tier kümmern, es ihr Seelenfreund ist.“ Das stehe aber in krassem Gegensatz zu solchen Menschen, „für die der Hund reines Mittel zum Zweck und jederzeit austauschbar ist“.