Steirische Mutter und ihr Baby gerettet

Wie berichtet, war das Salzburger Spital wegen eines Aufnahmestopps für steirische Patienten - jeder vierte Versorgungsfall kommt aus unserem Bundesland - zuletzt in die Kritik geraten. Diese „Sperre“, die bis Ostermontag in Kraftist, gilt allerdings nur für die internistische Abteilung, nicht aber etwa für die Gynäkologie und Notfälle. Sonst wären womöglich eine Mutter und ihr Baby nicht mehr am Leben.