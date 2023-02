Soros: Nur künstliche Wolken können Klima retten

Projekte zur Dämpfung und Anpassung an den Klimawandel seien „wichtig, aber nicht ausreichend“. Vielmehr gelte es, das Abschmelzen des arktischen Eises zu stoppen, weil sich ohne dieses die Klimaerwärmung massiv verstärken würde, sagte Soros am Donnerstagabend in einer Rede am Vorabend der Sicherheitskonferenz in München.