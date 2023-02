2800 Wohnungen in Bau: Innsbruck am teuersten

Rund 2800 Wohnungen werden heuer in Tirol fertiggestellt. Das geht aus der Studie „Wohnbauprojekte in der Pipeline in Tirol“ hervor, die die WK Tirol und das Unternehmen Exploreal am Donnerstag präsentierten. Im Jahr 2021 waren es noch rund 3100 Wohnungen, im Vorjahr rund 3200 und für 2024 wird mit 2200 gerechnet. „Man könnte sagen, der Boom ist gebremst“, sagt Philipp Reisinger, Fachgruppenobmann der Immobilientreuhänder.