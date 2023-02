Bidens Leibarzt: „Kräftiger 80-jähriger Mann“

US-Präsident Joe Biden ist nach Angaben seines Arztes bei guter Gesundheit und uneingeschränkt amtsfähig. „Präsident Biden ist weiterhin ein gesunder, kräftiger 80-jähriger Mann, der in der Lage ist, erfolgreich die Pflichten des Präsidentenamtes auszuüben“, schreibt Bidens Leibarzt Kevin O‘Connor in einem am Donnerstag vom Weißen Haus veröffentlichten Gesundheitszeugnis.