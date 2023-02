Wirbel um Pflegebonus: „Auf Mitarbeiter vergessen“

Doch wie kann das sein? Der Bund knüpft die Auszahlung an bestimmte (Pflege)ausbildungen. Im Behindertenbereich kommen aber nicht wenige Mitarbeiter aus artverwandten Berufen wie Pädagogik oder Psychologie. „Mit einer Zusatzausbildung dürfen sie entsprechend den Landes-Richtlinien in der Behindertenhilfe arbeiten. Dass sie jetzt für den gleichen Job weniger bekommen, versteht keiner“, schüttelt die Lebenshilfe-Betriebsrätin den Kopf. Dabei habe man in der Behindertenhilfe so darum gekämpft, das Aufgabenfeld nicht auf Pflege zu reduzieren.