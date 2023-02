Mit Video über Insekten im Essen zum Internetstar

Dass in der EU neben Mehlwürmern und Wanderheuschrecken seit 24. Jänner auch Hausgrillenpulver in Lebensmitteln mitverarbeitet werden dürfe, empört Steinbichler. „Insektenmehl darf jetzt industriell auch ohne Kennzeichnung in unserer Nahrung drinnen sein.“ Er verweist auf eine Studie der Uni León (Spanien), wonach ein Verzehr von Insekten durchaus Gesundheitsrisiken berge. Es könnten etwa allergische Reaktionen ausgelöst werden. „Ein Heuschreck besteht zu 70 Prozent aus Darm, das ist doch unappetitlich.“ Und er wundert sich, dass der Bauernbund, die Landwirtschaftskammer und Agrarvertreter das einfach kritiklos zur Kenntnis nehmen.