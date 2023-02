Broschüre: Vergessene G’schichten aus Annabichl

G’schichten & G’schichterln nennt sich die mit einer Auflage von 3500 Stück aufgelegte Broschüre, weil darin Historiker in einem wissenschaftlichen Beirat ebenso ihre Fakten beisteuerten wie Zeitzeugen ihre ganz persönlichen Erlebnisse. Gemeinsam trug man Erstaunliches zutage. Etwa dass Klagenfurt in Annabichl entstanden ist, die älteste Siedlung mit dem Namen Alt-Klagenfurt im 14. Jahrhundert am Spitalberg erwähnt wird.