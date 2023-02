Keine Verstärkung für die Bulls

Die Transferbalken im Eishockey gingen Mittwoch runter. Lange sah es so aus, als könnten die Eisbullen noch einmal zuschlagen. Bis am Abend doch abgewunken wurde. Damit bleibt der in dieser Saison von Ausfällen schwer gebeutelte Kader von Trainer McIlvane unverändert. Insgesamt sind 13 Legionäre (ein Juniors-Trio hochgezogen) gemeldet. Zehn dürfen am Spielbericht stehen.