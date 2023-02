Kind rast in Skifahrer: Mann muss genäht werden

Wie so oft an Skitagen bei schönstem Wetter musste auch am Mittwoch die Pistenrettung oft ausrücken. Gegen 11.15 Uhr fuhr ein Pole (47) mit seinen Skiern in Neustift im Stubaital am Fernauferner auf der blauen Piste. Laut dem Polen fuhr ihm ein ca. 12-14-jähriges Kind von hinten kommend in seine rechte Körperhälfte. Beide stürzten. Der Mann kam dabei mit seinem linken Oberschenkel auf einen, sich aus der Skibindung geöffneten Ski des Kindes und zog sich so schwere Schnittverletzungen zu.