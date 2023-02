Deutschland: Panik nach Fake News über Erdbeben

Eine Falschmeldung über ein unmittelbar bevorstehendes Erdbeben im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen hat in der Nacht auf Mittwoch mehrere Tausend Menschen ins Freie getrieben. Die Warnung habe sich über die sozialen Medien vor allem in den rumänischen Communitys in verschiedenen Städten verbreitet, teilte die Polizei mit. Einsatzkräfte hatten Mühe, die Menschen zu beruhigen.