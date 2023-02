Bergsteiger (59) überlebte Absturz über 700 Meter

Beinahe fatal hätte eine Bergtour auf den 3006 Meter hohen Ritterkopf in der Goldberggruppe (Pinzgau/Salzburg) für einen Pongauer Bergsteiger (59) geendet. Der Mann rutschte am Grat aus und rutschte auf einer Gleitschneelawine rund 700 Meter in die Tiefe. Er überlebte mit verhältnismäßig leichten Blessuren.