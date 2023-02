Ausweichrouten sollen künftig gesperrt werden

Vorbild Tirol oder Salzburg

Ähnlich wie in Tirol und Salzburg soll ein Ausweichen auf das niederrangige Straßennetz unterbunden werden. Am Samstag, 25. Februar, werden die Skitouristen auf Infotafeln aufgefordert, auf der A14 und S16 zu bleiben. Parallel dazu gibt es ein Fahrverbot auf der L93 im Bereich von Stallehr in Richtung Westen. Ausgenommen ist der Zielverkehr nach Stallehr und Bings. Auf der L97 wird im Bereich Stallehr zwischen 7 und 18 Uhr auch eine Dosierampel aufgestellt.