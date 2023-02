Eagles-Fan rastet aus und zertrümmert Fernseher

Lange hatte es nach einem Sieg für Philadelphia ausgesehen, spätestens mit Patrick Mahomes erneuter Verletzung sahen die Fans der Eagles den Super-Bowl-Triumph zu Greifen nah. Am Ende sollte es jedoch nicht reichen, mit 38:35 konnten sich die Kansas City Chiefs zum Champion krönen. So mancher Zuseher verdaute die Pleite nicht so gut, wie sie hier sehen können.