Ungeliebtes Geschenk: Hund musste im Keller leben

Dachs in Nöten

Schlimm erwischt hat es auch ein junges Dachsweibchen. Spaziergänger entdeckten das Raubtier am Straßenrand im Bezirk Krems, es konnte sich kaum auf den eigenen Beinen halten. Ein Tierarzt diagnostizierte später eine gebrochene Hüfte. Bei einer Wildtierstation macht der Dachs kleine Fortschritte: „Er kann die Hinterbeine wieder bewegen, muss aber noch gefüttert werden“, so eine Pflegerin.