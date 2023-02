Superbowl: Drama-Finale ++ Schopps Auftakt-Erfolg

Die Kansas City Chiefs gewinnen in einem Herzschlag-Finale zum dritten Mal den Super Bowl, die Österreichische Bundesliga ist zurück aus der Winterpause, inklusive einigen Änderungen in der Tabelle nach den Auftaktspielen, Österreichs Herren werden Hockey-Weltmeister und der chinesische Tennis-Profi Wu Yibing schreibt in Dallas Geschichte! Wie das dem 23-Jährigen gelungen ist, das sehen Sie heute in den „Krone“-Sportnews mit Moderatorin Katie Weleba.