Auf welche Warnsignale man besser hören sollte

Wer ist am meisten von dieser Krankheit betroffen, was sind die Symptome und wie wird Herzinsuffizienz therapiert? Über diese Fragen und was wir alle präventiv machen können, um erst gar nicht daran zu erkranken, darüber hat Moderatorin Anna Illenberger mit Dr. Henrike Tabea Arfsten von der Klinischen Abteilung für Kardiologie an der MedUni Wien gesprochen.