KPÖ darf im ganzen Bundesland antreten

Die KPÖ Plus wird in Salzburg bei der kommenden Landtagswahl am 23. April in allen Bezirken auf dem Stimmzettel stehen – noch fehlt das Ok der Wahlbehörde. Dafür waren, wie berichtet, insgesamt 600 Unterstützungserklärungen notwendig. 80 davon mussten alleine aus dem Lungau, dem kleinsten Bezirk Salzburgs, kommen. „Wir haben am Montag die restlichen Unterschriften in Tamsweg bekommen“, sagt Kay-Michael Dankl, Spitzenkandidat der Partei und Gemeinderat in der Stadt Salzburg. Er hatte immer wieder kritisiert, dass die Hürden für neuen und auch kleine Parteien zu hoch wären, weil in der Stadt Salzburg und auch im Flachgau jeweils nur 120 Unterschriften notwendig sind, obwohl diese ein vielfaches größer sind.