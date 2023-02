Forderung nach Tempo 100 - ist das sinnvoll?

Innerstädtische Staus aufgrund von Klimaaktivisten gehören mittlerweile zum Alltag eines jeden Autofahrers. Vor allem in den nächsten zwei Wochen sollte man am Weg zur Arbeit mehr Zeit einplanen, denn: Die Aktivisten der „Letzten Generation“ haben konzentrierte Protestaktionen angekündigt, vor allem in Wien wird geklebt.