Der Wille versetzte in Kärnten Tiroler Berge

Prica, der nach einem Traumstart in die Bundesliga 2022/23 (4 Tore) nicht mehr richtig in Schwung kam, seinen Stammplatz verlor, könnte der Profiteur des Prelec-Abganges werden. Sein berühmter Vater Rade (14 Länderspiele für Schweden) gab ihm in der schweren Zeit Rückhalt, meldete sich gleich nach dem wichtigen Dreier von Wolfsberg am Telefon. „Ich glaube, er war stolz auf mich.“ Darf er. Und soll er weiter sein.