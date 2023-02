Rauch an Bord: Bange Momente bei Rundflug in Tirol

Brenzlige Szenen spielten sich am Sonntag an Bord eines Motorfliegers in Tirol ab: Während eines Rundfluges nahmen der Pilot und dessen Begleiter plötzlich Brandgeruch wahr - kurz darauf kam es auch zu einer Rauchentwicklung. Wie sich herausstellte, gab es ein Problem beim Fahrwerk. Letztlich konnte der 53-jährige Pilot - nach vorherigem Kontroll-Überflug beim Innsbrucker Airport - die Maschine sicher landen.