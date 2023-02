Bayerische Eiskletterer in Mittersill gerettet

Eisfall mit Scheinwerfern ausgeleuchtet

Für die Rettungsaktion leuchteten Feuerwehrleute den rund 150 Meter hohen Eisfall mit starken Scheinwerfern aus. „Zwei Bergretter kletterten bis zum ersten Stand hinauf“, so Walser, der auch den Einsatz leitete. Die Bergretter befestigten ein mitgebrachtes Seil an das herunterhängende Seilende der in Not geratenen Männer. Die zwei Deutschen zogen es zum zweiten Stand hinauf, der sich in etwa 60 Meter Höhe des Eisfalls befindet. Anschließend konnten sie sich mit dem Seil der Bergretter abseilen. Sie blieben unverletzt. Der Einsatz endete um 21.48 Uhr.