Unfälle, Umwege, Saunahitze - so reist Austria an!

Saß sogar in der Kabine

Also, alles einsteigen! In den optisch cool in violett gebrandeten 50-Sitzer – der viele Kicker aber vor allem innen noch an deren Kinder-Skikurse erinnert. Und den Stamm-Chauffeur Helmut Vidounig mit Herzblut pilotiert. Der glühende Austria-Fan ist intern eine Legende. Einst saß er bei Teambesprechungen in der Kabine (bis es Ex-Coach Franz Polanz sah!), in der 2. Liga gar auf der Betreuerbank, unterbrach schon fünf Urlaube für die Violetten – und gibt nun die fünfte Saison für Austria Vollgas. Wortwörtlich.