Buntes Spiel um die Liebe, das Leben und den Tod

Auf der einen Seite die alles zerfleischende Liebe der Amazonenkönigin Penthesilea, 1808 von Heinrich von Kleist in „unspielbare“ Blankverse gefasst, auf der anderen die Erinnerung an eine dem Krebs und den Konventionen zum Opfer gefallenen Freundin in Marlene Streeruwitz’ Monolog „Der Abend nach dem Begräbnis der besten Freundin“.