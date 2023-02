Deutsche Supermarktketten senken ihre Kaffeepreise

Kaffee gilt als Eckpreisartikel, an dem sich die Kundinnen und Kundinnen bei ihrer Wahrnehmung orientieren. Daher dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis auch der restliche Handel die Preise für Kaffee reduziert. Den Anfang im Nachbarland machten die Supermarktketten Aldi, Kaufland und Norma. Der Diskonter Aldi teilte am Freitag etwa mit, er habe die Preise der Eigenmarken Morena, Markus Kaffee, Amaroy und Tizio in den mehr als 4000 Filialen ab sofort „dauerhaft bis zu 20 Prozent“ gesenkt. Der Kaffee werde damit um bis zu einen Euro je 500-Gramm-Paket billiger.