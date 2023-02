Mordverdacht in Völkermarkt ++ Missbrauchsvorwürfe

Nach dem Leichenfund Mittwochfrüh im Kärntner Bezirk Völkermarkt steht das vorläufige Obduktionsergebnis fest. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft offiziell wegen Mordes. Und: Schwere Anschuldigungen hagelt es aktuell gegen das Altersheim in Gratkorn in der Steiermark. Die Bewohner dort sollen Höllenqualen durchlitten haben. Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone-News am Freitag, den 10.Februar, mit Stefana Madjarov.