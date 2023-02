Rapids Hofmann: „Stress mache ich mir keinen“

Mehr als drei Monate nach seiner Hüft-Operation ist Max Hofmann auf dem Weg zurück, arbeitet intensiv an seinem Comeback: „Ich stehe seit dem Trainingslager wieder individuell auf dem Platz, bin vom Fahrplan her weiter, als wir gedacht haben“, freut sich Rapids Kapitän. Der Eingriff im Oktober war plangemäß verlaufen: „Ich habe seit der Geburt eine Fehlstellung in der Hüfte, dadurch hatte ich seit Jahren Probleme. Zuletzt verursachten Schambein und Hüftbeuger dermaßen starke Schmerzen, dass ich nicht mehr voll trainieren und spielen konnte.“