Katastrophenschutz als Vorbild für das Burgenland

Das Burgenland investiert derzeit viel Geld in den Kampf gegen Naturkatastrophen. Um einen grenzüberschreitenden Einsatz problemlos möglich zu machen, setzt man auf Anlagen, die baugleich sind zu jenen, die in Niederösterreich bereits jahrelang verwendet werden. Eine Delegation des burgenländischen Landesfeuerwehrverbands hat daher den blau-gelben Kollegen in Tulln einen Besuch abgestattet. Dabei interessierten sich die Florianis vor allem für das vor wenigen Jahren errichtete Katastrophenschutzlager und die dort beherbergten Geräte zur Bekämpfung von Hochwasser-, Sturm- oder Schneekatastrophen.