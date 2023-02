Mann auf offener Straße mit Jagdmesser attackiert

Zu einer Messerattacke ist es am Freitag gegen 1 Uhr in der Nacht am Stefan-Fadinger-Platz in Wien-Favoriten in gekommen. Laut Angaben der Polizei soll es zuerst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 25-jährigen Österreicher und zwei anderen Männern - ein 20-jähriger Österreicher und ein 20-jähriger Russe - gekommen sein. Im Zuge dessen soll einer der Männer ein Messer gezückt haben.