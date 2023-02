Tieranwaltschaft fordert Verbot von Maulschlaufen

Nach intensiven Gesprächen mit den Experten der Tierschutzombudsstelle Wien über die Gefahr von Maulschlaufen für Hunde hat nun sogar der Tierbedarfsfachhandel Fressnapf österreichweit Warnhinweise an den Verkaufsregalen in seinen Märkten angebracht. „Wir begrüßen diesen Schritt sehr“, so die Wiener Tierschutzombudsfrau Eva Persy. „Dennoch ist ein Warnhinweis nicht ausreichend, um die leider weit verbreitete missbräuchliche Verwendung der Nylonschlaufen als Maulkorb-Ersatz zu verhindern.“