Ex-ÖFB-Kicker getötet ++ 3 Tonnen Kokain entdeckt

In Wien-Simmering sind am Mittwoch auf offener Straße zwei Männer tot aufgefunden worden. Und: Es handelt sich um den größten Fund illegaler Drogen in der Geschichte von Neuseeland: Mehr als drei Tonnen Kokain wurden mitten im Pazifik beschlagnahmt. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone-News am Mittwoch, dem 8. Februar, mit Stefana Madjarov.