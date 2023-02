Lkw verlor gesamte Holzladung auf der Südautobahn

Am heutigen Vormittag lenkte ein 35-jähriger Lkw-Fahrer aus Slowenien sein Kraftfahrzeug, wessen Anhänger mit Rundholz verladen war, auf der A2 im Bereich St. Andrä im Lavanttal in Fahrtrichtung Wien. Da dieser einen am Pannenstreifen stehenden Lkw eines 36-jährigen litauischen Kraftfahrers übersah, touchierte der 35-Jährige durch ein notwendiges Ausweichmanöver den Anhänger des 36-Jährigen. Dadurch kippte der Anhänger des Slowenen. Der Anhänger verlor dabei die gesamte Ladung an Rundholz, welche sich auf der gesamten Fahrbahn verteilte.