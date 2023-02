„Wir suchen einen neuen Platz zum Leben!“

Die vierjährige Mischlingshündin Emmi wurde von der Straße gerettet und wuchs das erste halbe Jahr mit ihren Geschwistern in einer Scheune auf, bevor sie zu Tierschutz Austria kam. Entsprechend hat sie in ihrem bisherigen Leben noch nicht viel kennengelernt und reagiert oft ängstlich. Emmi ist eine gute Kletterkünstlerin, Zäune stellen daher keine Hindernisse für sie dar. Die hübsche Hündin ist bei neuen Menschen sehr unsicher und die Leine muss noch geduldig geübt werden. Mit einem zweiten Hund an ihrer Seite funktioniert das an der Leine gehen aber sehr gut. Demnach wünscht sich Emmi ein Zuhause, in dem schon ein souveräner Zweithund lebt und ihr Sicherheit gibt. Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at melden.