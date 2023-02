Haie-Kapitän Lattner: „Das war Playoff-Style“

Sieg war mental enorm wichtig

Coach Mitch O’Keefe bleibt in Tirol, hat das Skitourengehen für sich entdeckt. Am liebsten in Seefeld. „Nur auf sicheren und leichten Pisten“, erklärte der Kanadier angesichts der vielen Lawinenabgänge am vergangenen Wochenende.Feldner soll nach Linz„Wir haben uns gegen Salzburg und Bozen das ganze Jahr vergeblich abgerackert. Der Sieg war mental enorm wichtig. Die Jungs haben dafür viel Herzblut investiert. Wir hatten einige Pfosten-Schüsse, es hätte auch höher sein können. Ich bin sehr zufrieden“, sagte O’Keefe.