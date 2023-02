Betrunkener wollte Lenin aus Mausoleum stehlen

Ein Betrunkener hat in Moskau versucht, den einbalsamierten Leichnam des Gründers der Sowjetunion, Wladimir Iljitsch Lenin, zu stehlen. Laut russischen Medienberichten kletterte der Mann am Montag über die Absperrungen vor dem Mausoleum am Roten Platz und habe versucht, in das streng bewachte Gebäude vor den Kremlmauern einzudringen. Er wurde am Eingang festgenommen.