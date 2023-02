Nach Rückkehr von Lkw-Brand stand Hecke in Flammen

Turbulenter Abend am Montag für die Feuerwehr in Zirl in Tirol: Zunächst wurden die Florianis zu einem Lkw-Brand auf der Autobahn alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte nach den Löscharbeiten wieder am Rückweg in die Zentrale waren, wurde bemerkt, dass in direkter Nachbarschaft eine Hecke in Flammen stand. Auch diese Situation (siehe Video oben) konnten die Feuerwehrleute rasch unter Kontrolle bringen.